سفير نيوزيلاند بالقاهرة: مصر المحور الرئيسي للشرق الأوسط ونتائج COP27 مبهرة

قال جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، إنه يباشر عمله كسفير لبلاده في الجزائر ولبنان وليبيا وتونس وفلسطين من القاهرة، لافتا إلى أن نيوزيلندا تعتبر الـ6 دول محورا إقليميا.

مصر محورًا رئيسي لنيوزيلندا

وأضاف لويس، في حوار ببرنامج «موعد مع السفارة» على فضائية «الثانية المصرية»، أن منطقة شمال أفريقيا تتطلب الكثير من الأعمال وهو ما يجعل فريق العمل بالسفارة دائم السفر، مؤكدًا أن مصر محورًا رئيسيًا ومركز مهمًا بالنسبة لنيوزيلندا، ولإدارة علاقاتها بالدول الخمس الأخرى.

فخور بتنظيم مصر لـcop27

وأعرب سفير نيوزيلندا عن فخره باستضافة مصر قمة المناخ cop27 هذا العام في مدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على دول العالم كافة، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها.

ولفت إلى أن نيوزيلندا شاركت بوفد في قمة المناخ أسهم في التوصل إلى الاتفاقيات المعلنة، مشيدًا بالنتائج التي أفرزها مؤتمر المناخ cop27، كونها جزء مهم من رحلة المجتمع الدولي في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه زار القاهرة لأول مرة عام 2004 لدراسة اللغة العربية، حيث قضى ما يقرب من عام ونصف العام، وكان يستعد حينها للعمل بالمملكة العربية السعودية، منوها بأنه عمل سفيرا بمصر لمدة 4 سنوات.

أعشق مصر منذ طفولتي

وأكمل: انبهرت بالحضارة المصرية منذ طفولتي، كما درست تاريخ مصر القديمة كجزء من المنهج الدراسي بنيوزيلاندا، لذلك ظل يراودني حلم زيارتها، وفي سن الـ14 مثلت مصر في برنامج الأمم المتحدة بنيوزيلاندا، فهي بالنسبة لي المكان الذي عاش معي وأحببته.