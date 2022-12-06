تحرير 108 محاضر متنوعة وغلق منشآت مخالفة في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو ما نتج عنه تحرير عدد 108 محضر متنوع وغلق وتشميع منشأة وغرامات فورية للمخالفين تقدر ب 77 ألف جنيه.

وذلك في اطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لاي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

حملات شرق الإسكندرية

وتنفيذا لذلك شن أحياء الإسكندرية حملات عدة بدأت بحى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لمراقبة الاسواق والمحلات وازالة الاشغالات والتعديات استهدفت الحملة منطقة عزبة سعد والحضرة ومحور المحمودية حيث تم المرور على شارع الجواهر وشارع الأمير حسن بمنطقة الحضرة وشارع البرت الأول بسموحة ومنطقة عزبة سعد ومحور المحمودية وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر متنوع وإعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، والتحفظ على 61 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 11 ألف جنيه.

حملات أحياء المنتزه

وشن حى المنتزة أول بإشراف اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت الحملة شارع مسجد الصداقه واسفرت الحمله عن تحرير 11 محضر متنوع و 7 إنذارات قوي عامله وأمن صناعي وفرض غرامات فورية تقدر ب 10 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان بقيادة هدي ابو كليلة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والتفتيش على المحال التجارية للتأكد من ضبط الاسعار استهدفت مناطق طوسون ، المندرة قبلي ، العصافرة قبلي وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وتحرير 37 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 20 الف جينه والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع

حملات برج العرب

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته برئاسة اللواء علاء يوسف للتفتيش على المنشأت التجارية والتى استهدفت برج العرب القديم تحرير 3 محاضر بيئة وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 ألف جنيه.

حملات وسط الإسكندرية

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت التجارية للتأكد من ضبط الأسعار شملت شوارع سوتير ومتفرعاته وأسفرت الحمله عن تحرير عدد 32 محضر متنوع و 6 إنذارات ، وفرض غرامات فورية تقدر ب 24 ألف جنيه وضبط 160 حالة اشغال متنوع و 60 حاجز حديد.