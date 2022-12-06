دليلك لأفلام الأكشن في السينمات وأماكن عرضها.. بينها بلاك بانثر

تعرض السينمات المصرية عددًا من أفلام الأكشن، ويفضل قطاع كبير حضور الأفلام فئة الحركة والتشويق في دور العرض رغم التطور التكنولوجي وتوافر هذه الأفلام على منصات مختلفة بعد أسابيع قليلة من عرضها بالسينمات.

ويقدم «الوطن» دليل أفلام الأكشن في السينمات وأماكن العرض على النحو التالي:

Devotion

تدور أحداث الفيلم حول حول اثنان من الطيارين الحربيين بالبحرية الأمريكية بحياتهما خلال الحرب الكورية، ويصبحان بمرور الوقت من أشهر الطيارين في السلاح.

أبطال الفيلم سيريندا سوان، جلين باول، جوناثان ميجورز، لوجان ماكراي، والمخرج جي دي ديلارد.

ويُعرض فيلم الأكشن في سينمات سيني كومفورت، سينما صن سيتي، سينما كايرو فيستفال، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس مول مصر.

Black Panther

تدور أحداث الفيلم حول استكمال مغامرات واكاندا، فبعد رحيل الملك تشالا، تكافح راموندا من أجل الحفاظ على ما تبقى من شعبها ومملكتها، بينما تشهد واكاندا ميلاد بطل جديد لخلافة تشالا.

أبطال الفيلم وينستون دوك، داناي جوريرا، مارتن فريمان،تينوش هويرتا، آنجيلا باسيت مايكلا كويل، والمخرج ريان كوجلير.

يتم عرض الفيلم في سينمات جلاكسى المعادي، سينما جالكسي المنيل، سينما صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما آيماكس بلازا، سينما الزمالك، سينما كايرو فيستفال، سينما بندر المعادي، سينما سيتي ستارز، سينما داندي مول، سينما سان ستيفانو مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما بورتو كايرو

Black Adam

يتناول قصة فيلم Black Adam قصة شخصية من شخصيات عالم (Shazam)، وهي بلاك آدم، وهو الرجل الذي وقف محايدًا ما بين كونه بطلًا أو شريرًا، كما أنه يتمتع بقدرات سحرية غير عادية.

أبطال الفيلم دواين جونسون ، فيولا ديفيس، سارا شاهي ، نواه سنتينيو، ألديز هودج، بيرس بروسنان.

يتم عرض الفيلم في سينمات جالكسي المنيل، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما الزمالك، سينما مترو القاهرة، سينما كايرو فيستفال، سينما بندر المعادي، سينما سيتي ستارز، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما داندي مول، سينما جولف سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس مول مصر