خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح عزز صمود الدولة أمام التحديات العالمية

قال عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى قررت الدولة تنفيذه، عزز من صمود الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات العالمية، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الأزمة العالمية استطاعت مصر تحقيق نموًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي.

مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحكومة لديها رؤية كبيرة لبدء مرحلة نمو جديدة في الاقتصاد المصري، وإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة، شملت مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة الرخام بالجلالة، ومدينة الدواء وغيرها من المشروعات الاقتصادية الهامة.

نقلة اقتصادية كبيرة فى مختلف القطاعات

وتابع «السيد»، أنّ مصر استطاعت توجيه استثمارات في العديد من الصناعات، وأن السنوات الماضية شهدت نقلة اقتصادية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى قررت الدولة تنفيذه عزز من صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات العالمية.