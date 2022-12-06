معرض الجلالة الأول للكتاب يشهد إقبالا كبيرا من الطلاب

قال الناشر محمد محمد عبدالرازق مدير دار ليدرز للنشر والتوزيع، ومنسق معرض الجلالة الأول للكتاب، الذي افتتحه الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، تحت عنوان «أسبوع القراءة»، الذي يستمر في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري بمقر الجامعة، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الطلاب، وسيكون باكورة لسلسلة من معارض الكتب والفاعليات الثقافية التي تستهدف الطلاب في الجامعات.

وأضاف «عبدالرازق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري.

22 دار نشر تشارك في المعرض

وأشار إلى أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الطلاب سواء على الفعاليات أو الأجنحة وشراء الكتب والإصدارات المتنوعة، إذ يشارك في الحدث 22 دار نشر مصرية وعربية، وبالتعاون مع وزارة التضامن بكل البرامج الخاصة بها وهي «وعي، فرصة، مودة، اتنين كفاية»، إذ يجري تنظيم ندوة عن كل برنامج يوميا.

كما يشهد العديد من الفاعليات الثقافية من بينها ندوة «أنت أقوى من المخدرات» بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.