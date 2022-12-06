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«معلومات مجلس الوزراء»: مصر تتحول لمركز عالمي لخدمات التعهيد

كتب:

محمد مجدي
04:17 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، «إنفوجرافيك» جديدًا يستعرض تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في خدمات التعهيد؛ إذ جرى التوقيع مع 29 شركة عالمية اتفاقيات لبدء أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، وتسهم الاتفاقيات في توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل، كما تسهم بنحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية سنويًا.

وقال المركز: «اتخذت مصر عددا من الخطوات لتعزيز خدمات التعهيد ومنها البنية التحتية المتطورة، تخصيص 100 مليار جنيه لمشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، لإضافة إلى إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون موطنًا للإبداع الرقمي، بجانب تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتسهيل عمل الشركات الناشئة والتقنية».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.