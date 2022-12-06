المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبوعمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، والمستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية.

ضبط المتهم وبحوزته تحوى مخدر الهيروين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية يفيد بضبط المتهم وبحوزته قطعة مغلفة عبارة عن أسطوانة تحوى مخدر الهيروين، وحقيبة بلاستيكية بداخلها قطعة ولفافة لذات المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان رقمي.

مخدرات ومبالغ مالية بحوزة المتهم

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل عملية الاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.