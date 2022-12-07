خطط المرشحين للانتخابات الطلابية بـ«سياسة واقتصاد القاهرة»: تأهيل الطلاب

تعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية واحدة من أرقى وأهم كليات جامعة القاهرة، وشهدت انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بشكل مختلف عن باقي كليات الجامعة، وتميزت الكلية ببرامج المرشحين وطموحاتهم التي جاءت لتواكب رؤية الدولة المصرية 2030 القائمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، والتقت «الوطن» عددا من الطلاب المرشحين لمناقشتهم في مقترحاتهم وبرامجهم الانتخابية وطموحاتهم.

مهارات مكتسبة من الأنشطة الطلابية

وقالت حسناء صبري، طالبة بالفرقة الثالثة، ومرشحة على مقعد لجنة الجوالة بانتخابات اتحاد الطلاب، إنها بدأت النشاط الطلابي منذ عامها الجامعي الثاني، ما جعلها تُفضِّل الاستمرار في الأنشطة الطلابية التي أكسبتها مهارة العمل تحت ضغط وخبرة في التعامل مع مختلف الشخصيات.

تطوير عشيرة الجوالة

وتابعت: «الأنشطة الطلابية علمتني عدة مهارات منها إعادة التدوير، وساعدتني في التعامل مع بمختلف المواقف والتحديات»، وعن خطتها الانتخابية قالت إنها تسعى لتطوير عشيرة الجوالة بالكلية من أجل المشاركة في مهرجان الجامعة الكشفي للحصول على مركز متقدم.

أسرة من أجل مصر

وأوضحت أنها تشغل أيضا منسق أسرة من أجل مصر بالكلية، والتي عرفت عن طريقها الأنشطة الطلابية بشكل عام وساعدتها في التغلب على مخاوفها، وتكوين شبكة علاقات عامة من مختلف الكليات وخاضت من خلالها تجربة التعامل مع المسؤولين والقيادات، مضيفة أن أسرة من أجل مصر وفرت لها ولزملائها تدريبا في أكاديمية الشرطة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة للورش التدريبية التي تساعد الطالب على تنمية مهاراته الشخصية.

وأكدت أن النشاط الطلابي بشكل عام يساعد الطالب على توسيع مداركه واطلاعه على ثقافات مختلفة، وتفيد بشكل عام في إعداد السيرة الذاتية والتأهيل لسوق العمل.

وعن طموحها بعد التخرج قالت إنها تخطط للعمل في أحد البنوك أو تأسيس مشروع خاص به.

خطة «فريدة» منح وبرامج تدريبية

بينما قالت فريدة خالد أبوالحسين، الطالبة بالفرقة الثالثة والمرشحة للجنة العلمية، إن الجانب الأكاديمي في الكلية لا بد من تطبيقه في سوق العمل من خلال تدريبات ومنح وبرامج تدريبية وهو ما تسعى إلى تنفيذه من خلال اتحاد الطلاب.

وأوضحت أن رعاية الشباب وعميد الكلية يقدمون دعما كبيرا لطلاب الكلية بشكل كبير، بالإضافة لتميز الكلية في الأنشطة الطلابية وإشرافها على جميع نماذج المحاكاة على مستوى الجامعة.

وأشارت «فريدة» إلى أن نماذج المحاكاة التي تقام في الجامعة هدفها التطبيق العملي للمحتوى الدراسي الذي يتلقاه طالب الكلية بشكل يحاكي المؤسسات المستهدفة من طلاب السياسة والاقتصاد، حيث تتضمن النماذج أقسام للموارد البشرية والتمويل والإدارة والتخطيط والتسويق والإعلام.

«فريدة أبوالحسين» مشروع سفيرة المستقبل

وأضافت أن أسرة من أجل مصر تقدم فرصا تدريبية متميزة لطلاب الكلية والجامعة بشكل عام، وعن طموحها بعد التخرج قالت إنها تنوى العمل في البحث السياسي أو العمل في وزارة الخارجية لتمثيل مصر كسفيرة، «بدأت العمل مبكرا من خلال التعامل مع زملائي الوافدين بشكل نموذجي لنقل صورة مميزة عن مصر في الخارج».

وقد بدأ سيف سليم، الطالب بالفرقة الثانية، والمرشح للجنة الجوالة، بالعمل مبكرا من عامه الأول في الجامعة مع فريق الجوالة وشارك في مهرجان الجامعة وحصل على لقت الجوال المثالي، قائلا: «الجوالة هدفها الخدمة العامة ومساعدة الناس وخلال التدريب تعلمت مهارات يدوية وفنية».

ملحق تجاري بالخارجية

وعن خطته للنشاط الطلابي قال «نخطط للاستعداد لمهرجان الجامعة الكشفي من أجل الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعة، وشاركت أيضا في أسرة من أجل مصر وفي معسكر إعداد القادة التي قدمته الأسرة للطلاب، وتعلمت خلاله التعامل مع الطلاب مع مختلف الكليات».

وأضاف سيف الدين، أن الأنشطة الطلابية بشكل عام تكسب الطالب مهارات التواصل مع الآخرين مهما اختلفت ثقافتهم وسياستهم، وعن خطته المستقبلية قال «طموحي أكون ملحق تجاري في وزارة الخارجية، واستكمل دراستي العليا».

وأكد أنه يدرس العلوم السياسية والاقتصاد بناء على قراره لحبه واهتمامه بمواد الكلية، موجها النصيحة للطلاب الجدد بالاشتراك في الأنشطة الطلابية ونماذج المحاكاة.

المحتوى العملي وحده لا يكفي

ومن جانبها قالت الطالبة بانسية عصام، مرشحة للجنة الأسر، في حديثها لـ«الوطن» إنها قررت الترشح للجنة لتقديم كل ما يحتاج إليه الطالب والمساعدة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تقدمها الكلية لطلابها، مضيفة «المحتوى العملي وحده لا يكفي ولكن يجب تنمية شخصية الطالب من خلال الأنشطة الطلابية».

العمل في بنك أو شركة اقتصادية

وتابعت «التحقت بأسرة من أجل مصر وشاركت في ملتقى طلاب الجامعات بالإسكندرية وزيارات لأكاديمية الشرطة وعدة مؤسسات وهيئات تنظم الأسرة زيارات لها»، وأكدت أن الأنشطة الطلابية والزيارات الخارجية تنمي من مهارات الطالب وتوضح له العديد من المصطلحات والمفاهيم التي يجب تعلمها لتساعده في المستقبل وخاصة في سوق العمل.

وعن طموحها المستقبلي قالت أخطط للعمل في بنك من البنوك الدولية أو شركة إقليمية متخصصة في مجال الاقتصاد.

قيادة فريق الجوالة

وشارك محمد خالد، مرشح لجنة الجوالة، في المهرجان الكشفي باسم الكلية في العام الماضي بعد أن تعلم من طلاب الكليات الأخرى المتميزة في مجال الجوالة، وحصل أيضا على لقب القائد المثالي في مهرجان الجوالة بعد حرصه على التعلم واكتساب الخبرة إلى أن قاد فريقه وحصل على المركز الثاني على مستوى الجامعة.

التنمية المستدامة والتغيرات المناخية

وأردف «أخطط لتنظيم فعاليات من خلال لجنة الجوالة تتعلق بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية وربطها بخدمة المجتمع الذي يعتبر محور نشاط الجوالة، وتعريف الطلاب بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ندوات وفعاليات».

وأشار إلى أن أسرة من أجل مصر تقدم عدة فرص تدريبية للطلاب وتنمي مهاراتهم، لافتا إلى أن دراسته للعلوم السياسية تقوم على التواصل والأنشطة الطلابية هي السبيل الوحيد لإدارة الحوار والتواصل مع الآخرين، وتنشئ شبكة علاقات عامة تساعد الطالب على الاختلاط بمختلف الأوساط الثقافية، ويعود النفع على الطالب من خلال الدمج بين النشاط الطلابي والعلوم السياسية.

برلماني في الطريق

وعن خطته المستقبلية قال إنه يحلم بأن يكون نائبا في مجلس النواب لحل مشكلات الناس وتحقيق احتياجاتهم «في أعضاء مجلس نواب من أفراد عائلتي ومن خلال متابعتي لهم فضلت العمل البرلماني».