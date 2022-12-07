إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة أمام المقابر في بورسعيد

أصيب شخص صدمته سيارة مسرعة صباح اليوم، وهو يعبر الطربق بجوار مقابر بورسعيد بحي الزهور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال المدعو «مصطفى على إبراهيم الزيني»، 58 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس، وجاري التعامل معه، وذلك في حادث سير أمام مقابر بورسعيد.

حادث أمام المقابر

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصاب كان يعبر الطربق فصدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة أمام مقابر بورسعيد، فيما أمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبحث عن السيارة الهاربة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

من جانب آخر، طالب أهالي بورسعيد بعمل مطبات صناعية بجوار المقابر وقرية الفيروز وحملات مرورية؛ للحد من السرعة الجنونية لبعض قائدي السيارات والدراجات البخارية.