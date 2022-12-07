المتهم بقتل جاره في البساتين: «كنت في حالة ضغط عصبي وسددت له طعنات قاتلة»

اعتراف المتهم بقتل جاره عمدًا في البساتين، أمام النيابة العامة، بجريمته مشيرا إلى طعنه المجني عليه عدة طعنات نافذة، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب مطالبته بإبعاد الكلب عن مدخل المنزل.

كلب شرس تسبب في مقتل شاب

وأضاف المتهم بقتل جاره: «اعتدت على ربط الكلب في مدخل المنزل بالبساتين، ومؤخرا اشتكى جاري وطلب مني إبعاد الكلب بدعوى أنه يتسبب في ذعر أطفاله وهددني بإبلاغ الشرطة، وخلال آخر مشادة بيننا طعنته عدة طعنات في مناطق متفرقة بالبطن فمات على إثرها».

المتهم يبرر جريمة قتل جاره: كنت في حالة ضغط عصبي

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة: «كنت في حالة ضغط عصبي ولم أشعر بنفسي وأنا أسدد له طعنات قاتلة»، ولفت إلى هربه من مكان الحادث واختفى في منزل صديق له لا يعرف شيئًا عن الجريمة، حتى فوجئ بالمباحث تلقي القبض عليه، وأرشد المتهم عن مكان السكين المستخدم في الجريمة وتم تحريزه وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه.

محامي يشرح عقوبة المتهم بقتل جاره عمدًا: الإعدام شنقًا

ويقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ «الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات، هي الإعدام شنقًا، متابعا: «تلك الجريمة تصنف على أنها جريمة قتل عمد وفق ما هو ثابت من تحقيقات النيابة العامة التي جمعت أدلة الاتهام بناء على أقوال أسرة المجني عليه».

وأضاف «عبدالعظيم»: «أسرة المجني عليه أكدت في أقوالها خلال التحقيقات أن المتهم بيت النية على تنفيذ جريمته وأنه توعد المجني عليه بالقتل هو وأسرته عندما كان يطلب منه أن يبعد الكلب عن مدخل المنزل خوفاً على أبنائه».