إصابة شابين في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية ببني سويف

أصيب شابان، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية، أمام أبراج الأوقاف بشارع عبد السلام عارف وسط مدينة بني سويف، وتم نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بتصادم سيارة نقل بدراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية أمام أبراج الأوقاف بشارع عبد السلام عارف وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة شابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابان إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف، إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي، المصابين وهم: أحمد أحمد عبد الحليم 17 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد سيد حسن 20 عامًا، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.