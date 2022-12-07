الخارجية الأردنية: العلاقات مع مصر والعراق تشهد دفعة قوية باتفاقيات مشتركة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إنّ العلاقات مع العراق والأردن تشهد دفعة قوية، حيث جرى توقيع عدّة اتفاقيات مشتركة على المستويين التجاري والاقتصادي، وبدأ تنفيذها بالفعل.

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمشاركة وزيري خارجية مصر والعراق، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، أنّ قطاع النقل شهد التوافق على تنفيذ العديد من المشروعات، لكن بعض الظروف الإقليمية حالت دون المضي قدما بالسرعة التي يرغب بها القادة والشعوب.

وتابع وزير الخارجية الأردني، أنّ القمة الثلاثية ناقشت القضايا العربية، لتحقيق الأمن والاستقرار، لافتا إلى أنّ مؤتمر بغداد يُعقد لدعم العراق، وسيادته واقتصاده وإنجازاته، وجار التحصير لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر هذا الشهر، لدعم العراق.

وأكد الصفدي، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية تركت تبعات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وهناك قضايا تتطلب العمل من أجل وضع آلية عمل مؤسساتية ممنهجة، لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين الثلاث.