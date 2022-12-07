الزراعة: «لن نسمح باحتكار سوق الدواجن على يد قلة تستغل الظروف الراهنة»

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة، إنّ القيادة السياسية مهتمة بشكل غير مسبوق بالتنمية المستدامة للثروات الحيوانية والداجنة، وهو ما جرى بلورته في العديد من المشروعات القومية مثل المشروع القومي للتحسين الوراثي والمشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان والمشروع القومي لتطوير عنابر الدواجن، مشيرا إلى ما تشهده تلك الصناعة نتيجة استغلال قلة تسعى للاحتكار: «لن نسمح باحتكار السوق من قلة تستغل الظروف الراهنة»

حققنا اكتفاءً ذاتيا في صناعة الدواجن

وأضاف رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «حققنا اكتفاءً ذاتيا في صناعة الدواجن سواء كان بيض المائدة أو دجاج التسمين ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا».

احتكار السوق من قلة تستغل الظروف الراهنة

وتابع رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة «يعمل في صناعة الدواجن 3.5 ملايين نسمة كعمالة مباشرة وغير مباشرة، وحجم الاستثمار فيها 100 مليار جنيه، وما وصلت إليه الدولة المصرية والجهد الذي بذلته الحكومة والمنتجون لن تجعلنا نسمح بالتراجع أو أن يتم احتكار السوق من قلة تستغل الظروف الراهنة، ورصدنا زيادات غير مبررة أو منطقية في المواد الخام والأعلاف النهائية وهو ما سينعكس على المنتج النهائي، وكان هناك تكثيف للرقابة الصارمة من قبل الجهات الرقابية.

الدولة المصرية وفرت العملة للاستيراد

وأشار رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة إلى أنّ الدولة المصرية وفرت العملة للاستيراد والافراجات بتعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء والتنسيق التام بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ البنك المركزي، وذلك من أجل الإفراج عن كميات الأعلاف الموجودة في الموانئ من الذرة وفول الصويا بما يغطي احتياجاتنا ويزيد ويفيض، وهو ما انعكس على الأسعار.