من هو الأنبا صليب النائب البابوي لإيبارشية المنصورة وتوابعها؟

كلف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية وتوابعها، نائبا بابويا لإيبارشية المنصورة وتوابعها بمحافظة الدقهلية لحين تعيين أسقف جديد خلفا للأنبا داود والذي وافته المنية عقب صراع طويل مع المرض.

وأوضحت الكنيسة القبطية، أن الأنبا صليب، النائب البابوي لإيبارشية المنصورة، ولد في 30 سبتمبر 1960 بمركز سنورس محافظة الفيوم، وحصل على دبلوم المعلمين في 1980، والتحق بدير الملاك بالنقلون بغرض الرهبنة فى 11 فبراير 1991، وسيم راهبا بيد أصحاب النيافة الأنبا أغاثون مطران الإسماعيلية ورئيس دير الأنبا بولا، والأنبا ساويرس رئيس دير المحرق، والانبا ابرام رئيس دير الملاك.

السيرة الذاتية للأنبا صليب

وسيم الأنبا صليب، قسا في 8 أكتوبر 1998 باسم الأنبا ساويرس، وقمصا فى 22 نوفمبر 2000 بيد الأنبا ايسيذورس، والانبا لوكاس، والأنبا أبرام رئيس دير الملاك، وجري انتدابه للخدمة خارج الدير في مدينتي ليدز Leeds ويورك York بإنجلترا، و في عام 2005 م رافق الراهب القس سمعان الأنبا بولا طوال فترة مرضه.

يعد يوم تجليسهُ عام 2013 م بيد قداسة البابا تواضروس الثاني هو نفس يوم تجليس أسقفين آخرين، ورسامة مجموعة من الأساقفة الآخرين كما انه أحد أعضاء اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس، ومقرر لجنة الإعداد للزواج الفرعية، ومقرر لجنة العضوية الكنسية الفرعية بالمجمع المقدس.

رهبنة الأنبا صليب

ترهبن الانبا صليب في 11 أكتوبر 1992 ومن أبناء دير الملاك غبريال بجبل النقلون بمحافظة الفيوم، ويعرف باسم عزت جرجس عبدالله والأب الراهب القمص صليب النقلوني قبل الأسقفية وجرى ترسيمة أسقف عاما فى 7 يونيو 2009 والتجليس في 16 يونيو 2013.

شغل منصب أسقف عام إيبارشية ميت غمر، واسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمحافظة الدقهلية ورسم بيد البطريرك قداسة البابا شنودة الثالث 117.