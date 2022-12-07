بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، وإصابة 10 أشخاص.

إصابة 10 أشخاص

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جميعهم من محافظة أسيوط، وهم: سمر ناجح محفوظ، 19 عاما، أحمد جمال محفوظ 16 عاما، نجوي عبد الستار 37 عاما، بسمة أشرف 6 سنوات، فارس محمد يحي 18 عاما، محمد عبد الرحيم 19 عاما، بيشوي رزق رياض 19 عاما، وليد فهمي 32 عاما، أحمد عبد الرحيم 31 عاما، وشخص أخر جاري تحديد هويته.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.