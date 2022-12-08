تفاصيل وشروط التقديم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد، اعتبارًا من الأسبوع الجاري، وحددت في بيان لها الشروط والأماكن المتاحة ومواعيد فتح باب التقديم في إدارة التنسيق بديوان الإدارة، بمدينة بنها كورنيش النيل.

وتستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد فتح باب التقديم ومدته في السطور التالية:

مواعيد فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية

وكشف بيان الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية، أنه جرى فتح باب التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بمعاهد المنطقة في الإدارات المختلفة، من يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري، موضحة أن التقدم لوظيفة شيخ معهد سيكون على منصب مشيخة المعاهد التالية:

- أجهور الكبرى ع/ ث بنين بإدارة طوخ التعليمية.

- سنهرة إعدادية بنين بإدارة طوخ التعليمية.

- بلتان الابتدائية بإدارة طوخ التعليمية.

- سنهرة الابتدائية بإدارة طوخ التعليمية.

- المنشأة الكبرى الإعداية بنين بإدارة كفر شكر التعليمية.

- قرنفيل الابتدائية بإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

- عرب جهينة إعدادية وثانوية بنين.

- فتيات كفر شبين إعدادية وثانوية بإدارة شبين القناطر التعليمية.

- المنايل الابتدائية بإدارة الخانكة التعليمية.

شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية

وحدد إعلان ومنشور وبيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري حسب الشروط الآتية

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهرى تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

-أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط ٧٥ إلى ٩٠ على الأقل في العامين السابقين.

- أن لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل .

- أن يكون أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- أن لا يكون حاصلا على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

-أن يكون على رأس العمل.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط .

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة شيخ معهد ازهري بالقليوبية

وحددت الإدارة المركزية للازهر بالقليوبية، الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة شيخ معهد أزهري كالتالي:

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

ونبه البيان على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان فى مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها، وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه، إذ أن التنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاه.