نائب رئيس «الأعمال المصري الصيني»: بكين لديها نموذج فريد للاقتصاد الأخضر وستدعم جهود القاهرة «حوار»

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن العلاقة بين مصر والصين حالياً تمر بمرحلة تطور سريع وملحوظ، حيث إن أهم سبب للتطور الشامل والعميق والمستقر للعلاقة بين البلدين هو التخطيط الاستراتيجى الذى يعطى دفعة قوية للعلاقات الصينية المصرية، مما أحدث طفرة فى تطور العلاقات بين البلدين.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى تطور العلاقات المصرية الصينية فى عهد الرئيس السيسى؟

- العلاقات المصرية الصينية تطورت بشكل ضخم للغاية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة فى مصر، وهذا انعكس من خلال اللقاءات المتبادلة مع نظيره الصينى التى وصلت إلى 5 لقاءات وهذا يعتبر عدداً غير مسبوق، والصين لديها رغبة فى التعاون مع مصر، وفى العامين الماضيين، قام مستشار الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى بزيارة إلى مصر مرتين، وهناك دول لديها الرغبة ولا تمتلك القدرة ودول أخرى لديها القدرة وليس لديها الرغبة، لكن الصين تسعى دائماً للتعاون مع مصر لاسيما خلال السنوات الأخيرة، وهذا يظهر جلياً فى المشاريع المشتركة بين القاهرة وبكين والشركات الصينية التى تستثمر فى المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرج الأيقونى والمزارع السمكية، وهذا يعنى أن الصين شريك قوى وداعم ومستمر، كما أن بكين ظلت على مدار 8 سنوات متتالية أكبر شريك تجارى لمصر، وهى البلد الأكثر نشاطاً فى مجال الاستثمار فى مصر فى السنوات الأخيرة، فى 2021، ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر بنسبة 37٪ حيث إن التجارة البينية بين البلدين تتعدى الـ14 مليار دولار، وهو ما يعكس بشكل كامل التكامل العالى بين الاقتصادين.

ما أوجه الاستفادة بين مصر والصين فى ملف الاقتصاد الأخضر؟

- الصين لديها نموذج فريد للاقتصاد الأخضر ومتقدمة للغاية فيما يخص الاقتصاد الأخضر، وتوليد الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وهناك أوجه تعاون كثيرة بين الدولتين فى العديد من المشروعات لا سيما أن الجهود التى تقوم بها مصر تؤكد توجهها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل، من أجل ضمان مستقبل مستدام يدعم قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، ويجعلها عضواً فاعلاً فى مواجهة التغيرات المناخية، ففى قطاع الطاقة على سبيل المثال يجرب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التى أطلقت 2015، كما بدأت مصر فى اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع فى إنتاج الهيدروجين وتوطين هذه الصناعة، فى ظل الفرص الواعدة التى تمتلكها السوق المصرية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفى ظل توافر مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الواسعة من الأراضى لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات، بما يعزز رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.

إفريقيا والصين

مصر دائماً كان لها دور فريد ونموذجى فى تعزيز تنمية العلاقات الصينية الأفريقية وبناء منتدى التعاون الصينى الأفريقى وبحكم موقعها الجغرافى المميز، مصر تعد الجسر الذى يربط بين أفريقيا والصين، لدعم التعاون المشترك لمواجهة التحديات