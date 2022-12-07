سفير مصر بالكويت: الامتداد التاريخي بين البلدين يعمق أواصر التعاون

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، عمق ومتانة وأخوية العلاقات المصرية الكويتية وتنوعها لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وما لها من امتداد تاريخي بين البلدين، بما يعمق أواصر التعاون بينهما.

تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، مساء اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع نائب وزير خارجية الكويت السفير وليد الخبيزي، أن اللقاء تناول بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.