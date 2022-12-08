كارثة إنسانية في كرداسة.. مداهمة مركز طبي يجهض «الأجنة» ويتخلص منهم حرقا

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، عن جريمة بشعة، ظبطت الضباط طبيب نساء وتوليد، متورط فى سلسلة جرائم، داخل مركز طبى يملكه، في منطقة كرداسة، افادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى، مدير الادارة العامة للمباحث، أن الطبيب المتهم انشأ مركز طبى باحدى قرى مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، لاجراء عمليات إجهاض لعدد من السيدات، والتخلص من "الاجنة" - الاطفال حديثى الولادة - حرقا اعلى سطح المركز، تحفظت القوات على المركز، وانتقل فريق من النيابة العامة لاجراء معاينة، وتم اخطار وزارة الصحة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

التحريات : الطيب و5 اخرين متهمين بحرق 3 اطفال

افادت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت قيادة اللواء علاء فتحى نائب مدير الادارة العامة للمباحث، عن بداية الواقعة كانت بورد معلومات عن قيام مركز طبي وطقم العمل بداخله، بعمليات اجهاض وحرق الاطفال حديثى الولادة، واكدت التحريات عن صحة ما ورد من معلومات وان المركز الطبى يديره اخصائى نساء وتوليد ٤٥ سنة اخصائى نساء وتوليد بمستشفى بأوسيم ، وصاحب مركز طبي بقرية كومبرة، بمركز كرداسة ومقيم بذات العنوان ، وتم استئذان النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم اعداد حملة بالاشتراك مع العلاج الحر استهدفت المركز والقى القبض على الاول ، ٢٧ صيدلانية ، عامل ٤٢ سنة ، ممرضة ٤٢ سنة ، عاملة ٢٠ سنة ، عاملة ١٦ سنة وجميعهم مقيمين كومبرة دائرة المركز، وبالفحص عثر أعلى السطح على برميل به آثار حرق بداخله عدد ٣ اجنه فى حالة تفحم كما تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة " ترامادول " جارى حصرها المركز كما تم ضبط ٣ سيدات مع ازواجهم لولادة قيصرية وحالة أخرى طالبه ١٨ سنة تحت الافاقه صحبه ولادتها اجرت عملية إجهاض حمل شهرين.. تحرر محضر بالواقعة .