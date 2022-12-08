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إعلان الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023

كتب:

أميرة فكري
11:29 ص | الخميس 08 ديسمبر 2022
امتحانات الإعدادية - صورة أرشيفية

امتحانات الإعدادية - صورة أرشيفية

أعلنت المديريات التعليمية، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك وفقاً لقانون التعليم رقم 139 بشأن نظام التعليم، والقرار الوزاري رقم 259 لسنة 1989 بشأن التقدم للامتحان من الخارج منازل يسمح للتقدم للامتحان لهذه الفئات

الطلاب النظاميون 

- الطلاب المقيدون قيد قانونياً بالصف الثالث الإعدادي والمنقولون من الصف الثاني الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

طلاب المنازل 

- من سبق له دخول امتحان إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ورسب فيها عامين 2021 وعليه تقديم بيان رسوب عن كل سنة من كلتا السنتين.

- الطالب الراسب عام 2021 وما قبلها ولم يتقدم للامتحان عام 2022 عليه تقدم بيان رسوب للعام الدراسي 2021 وكتابة إقرار بعد تقدمه للعام الدراسي 2022.

- الطالب الراسب لأعوام تسبق 2022 عليه تقديم بياني رسوب عن آخر عامين تقدم للامتحان فيها وبيان عدم تقدم (يكتفى بآخر عامين).

- الطلاب الناجحون في امتحان النقل منازل من الصف الثاني الإعدادي إلي الصف الثالث الإعدادي بشرط ألا يقل سن الطالب عن 14 عاما في أول أكتوبر عن السنة المراد التقديم فيها.

- الطلاب الراسبون في الشهادة الإعدادية الأزهرية وعليهم تقديم عدد بياني رسوب من المنطقة الأزهرية. 

طلاب ناجحون في امتحان شهادة إتمام الدراسة ويرغبون في التحسين

- أن يكون نجاحهم في العام السابق مباشرة للعام المراد التقدم للامتحان فيه.

- ألا يكون الطالب مقيداً بإحدى المدارس (الثانوية التجارية - الصناعية  أو الخاصة) في العام الدراسي المراد التقدم للامتحان فيه.

- أن يقدم الطالب أصل الاستمارة الدالة على نجاح في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام السابق لتقديمه لتحسين المجموع. 

- ألا يزيد الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر من العام الدراسي المراد التقدم فيه لأداء الامتحان. 

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بقلم أميرة فكري