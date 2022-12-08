خطة القليوبية لتطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بشبرا.. دهان واجهات

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة، تفقد خلالها المنطقة المحيطة بقصر محمد علي، لمتابعة أعمال النظافة والدهانات والرصف للشوارع المحيطة بخارج القصر للنهوض بها حضاريا لتتناسب مع أعمال التطوير والترميم التي تمت بالقصر.

كما تفقد المحافظ الطريق الدائري لمتابعة أعمال ترميم ودهان واجهات العمارات الموجودة بنطاق مدن المحافظة، إضافة إلى تفقد المحاور المرورية الجديدة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة أعمال النظافة بها.

دهان وجهات العمارات في محيط قصر محمد علي بشبرا

واستهل «الهجان» الجولة بتفقد أعمال الرصف والدهانات والترميم التي تقوم بها مديرية الطرق والكباري وهيئة الأبنية التعليمية بالمنطقة المحيطة بقصر محمد علي، حيث تفقد أعمال ترميم الجزر الوسطى والأرصفة بشارع الكورنيش بمنطقة الكمين، إضافة إلى زراعة الأحواض ودهان أعمدة الانارة بالطرق الجانبية، بشارع معهد التعاون الزراعي وشارع الجوزات.

ووجه بسرعة الانتهاء من دهان وجهات العمارات في المنطقة المحيطة بالكامل للقصر للنهوض بها حضاريا، ومراجعة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الليد بها، وتكثيف العمالة علي مدار 24 ساعة للانتهاء من جميع الاعمال ورفع كفاءة المنطقة خلال ثلاثة أيام.

تفقد الطريق الدائري بنطاق حي شرق وغرب شبرا الخيمة

وتابع المحافظ جولته بتفقد الطريق الدائري بنطاق حي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وذلك لمتابعة أعمال ترميم ودهان الواجهات للمباني التي تم إزالتها جزئيا، حيث وجه المحافظ السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالاهتمام بهذا الملف ومتابعته، واتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب المنازل التي لم تشرع في عمليه الترميم والدهانات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي شيء يشوه المظهر الحضاري للطريق العام.

واستكمل الجولة بتفقد أعمال النظافة بالمحاور المرورية الجديدة، من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، إضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات علي الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة على استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية، والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.