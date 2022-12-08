حزن في «بلبيس» بعد تشييع جثمان موجه بالتعليم.. «توفى بعد عودته من العمل»

شيع أهالي قرية عرب البياضين، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل جثمان موجه بالتربية والتعليم، توفي اليوم بعد عودته من عمله.

تشييع جثمان موجه توفي في الشرقية

وتجمع الأهالي أمام منزل الفقيد الراحل بقرية عرب البياضين، استعدادًا لإنهاء مراسم الدفن، وتشييع جثمان الموجه الراحل، ودفنه بمقابر الأسرة في القري، كما قدموا التعازي للأسرة .

إدارة بلبيس التعليمية تنعي المعلم الراحل

وشارك في الجنازة جموع أهالي القرية التابعة لمركز بلبيس، من مختلف الأعمار، في مشهد عكس الوداع المؤلم الموجه الراحل، مشيرين إلى أنه كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

في الوقت نفسه، أصدرت إدارة بلبيس التعليمية بيانًا، نعت خلاله وفاة الموجه الراحل، وجاء فيه «خالص العزاء، تتوجه إدارة بلبيس التعليمية بقيادة الدكتور أمين منصور مدير عام الإدارة، وعبد الحافظ رمضان وكيل الإدارة وجميع العاملين بالإدارة، بخالص العزاء فى وفاة الأستاذ عاطف محمد عبد العاطى، موجه تربية فنية بإدارة بلبيس التعليمية، الذى وافته المنية اليوم الخميس، سائلين الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق الأهل الصبر والسلوان على مصابهم».

وقالت أسرة الموجه الراحل، إنّه خرج لمباشرة عمله اليوم، ولم يشكو من أي مشكلة صحية، وبعد عودته من عمله مباشرة، تفاجئوا به يسقط على الأرض مغشيا عليه، وقاموا بنقله إلى المستشفى، فيما أخبرهم أحد الأطباء بوفاته.