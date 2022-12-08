مستشفى العربي بالمنوفية يستقبل وفدا من المستثمرين اليابانيين

استقبل مستشفى العربي بمحافظة المنوفية وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين، في إطار جولتهم هذا الأسبوع لبحث فرص الاستثمار وتفقد المشروعات القومية الكبرى الصناعية والخدمية، والتي شملت المنطقة الصناعية بالسويس، وعدد من مصانع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بقويسنا.

وفد ياباني في مستشفى العربي بأشمون

وأعرب الوفد الياباني أثناء زيارته لمستشفى العربي عن إعجابه بحسن جودة الخدمة الصحية والطبية في كافة الأقسام والتي تضاهي المستويات العالمية، وأشادوا بالموقع المتميز والمساحات الخضراء والطبيعة الخلابة، بالإضافة إلى توافر أحدث الإمكانات والأجهزة الطبية والعلاجية والطاقات البشرية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى طبي ينافس مستشفيات عالمية.

ويعد مستشفى العربي التي أنشأها رجل الأعمال الراحل محمود العربي من أهم الصروح الطبية التي تقدم الخدمات لأبناء محافظة المنوفية، وتم إنشاؤه في قرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون.

يذكر أن مستشفى العربي حصل على شهادة JCI في مطابقة المعايير الدولية فى كافة خدماتها الطبية، وتقدر الطاقة الاستيعابية به بـ300 سرير تخدم أ بناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.