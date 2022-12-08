سوهاج تشارك بمعرض «أيادى مصرية» للمنتجات التراثية واليدوية بأسوان

تشارك محافظة سوهاج في معرض «أيادي مصر»، للمنتجات التراثية واليدوية، والمقام بمحافظة أسوان في الفترة من 8 َحتى 12 ديسمبر الجاري، من خلال 6 عارضين لمنتجات التلي والنسيج بأخميم.

زيادة التسويق الإلكترونى

كانت وزارة التنمية المحلية أطلقت من قبل المنصة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي ساهمت بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية والمنتجات التراثية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

يشارك في المعرض المقام على مساحة 1000 م2 أكثر من 105 عارض من 13 محافظة هى أسوان، والوادي الجديد، والأقصر، وقنا ، ومحافظة سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والبحر الأحمر، والجيزة، والإسكندرية.

توفير فرص عمل عبر المعرض

ويهدف المعرض إلى توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب.

ويضم المعرض معروضات للسجاد اليدوي والكروشية، والنسيج، والتلي، والفركا، والخزف، ومشغولات خشبية، والفخار، والكليم، والجلود، والنحاس، والخوص والخرز، وورد النيل، وشجر الموز.