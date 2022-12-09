أميرة مجاهد تطلق مبادرة «فنجان دانتيل».. تعالج الأمراض بالفن

كشفت أميرة مجاهد مؤسسة مبادرة «فنجان دانتيل» بالإسكندرية للعلاج بالفن عن تفاصيل مبادرتها لعلاج النساء، مشيرة إلى أن المرأة هي عماد الأسرة المصرية ويجب الاهتمام بصحتها النفسية، لأن ذلك ينعكس على الرجل بشكل مباشر، مؤكدة أن نجاح الرجل من دعم المرأة له.

مبادرة نسائية هدفها دعم المرأة نفسيًا

وأوضحت «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن «فنجان دانتيل» هي مبادرة نسائية هدفها دعم المرأة نفسيًا من خلال الاستشفاء بالفن مشيرة أن الاستشفاء بالفن في الوطن العربي يكون على استحياء شديد رغم انه أسلوب علاجي فعال ويٌستخدم في انجلترا وأروبا وأمريكا بشكل إيجابي جدًا.

وأشارت أن الفكرة جائت لها بعد مرورها بأزمة نفسية بعد فقدان والدها بسبب جائحة كورونا، ومرت بأزمة نفسية ولم يأتي العلاج النفسي بنتيجة معها وفكرت في الاستعانة بأصدقائها، ودعتهم للجلوس معها وكان بينهم مطربة في الأوبرا وبدأت «تدندن» أثناء جلوسهم ووجدوا أنهم دخلوا في حالة مزاجية عالية جدًا.

بدأت تتخصص في العلاج بالفن

ولفتت إلى أنها قرأت عن العلاج بالموسيقى والرقص والحكي والحركة وبدأت التدريب على العلاج الطربي، وبدأت تتخصص في العلاج بالفن، ودعت متخصصين في الطب النفسي والعلاج بالفن.

وأكدت أن هناك علاج لأمراض الشيخوخة بالجلسات الفنية ومشاكل العلاقات الزوجية وحالات الاكتئاب، وآلام الظهر والضغط العصبي واضطرابات القلق واضطراب ما بعد الصدمة