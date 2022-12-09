أسرة مسلسل العمدة تحتفل بعيد ميلاد مي كساب «صور»

احتفلت أسرة مسلسل العمدة في كواليس التصوير، بعيد ميلاد الفنانة مي كساب، ونشرت هالة صدقي إحدى بطلات العمل صورة للاحتفال، عبر حسابها على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلّقت هالة صدقي قائلة: «حبيبتي أنا، مي كساب، كل سنة وأنت بألف خير يا أطيب وأجمل بنوته، وسنة كلها نجاح في نجاح، في حضور جيل الزمن الجميل منة فضالي وإيمان العاصي».

مسلسل العمدة

كشفت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على «إنستجرام»، أول صورة لشخصيتها في المسلسل الرمضاني المقبل «العمدة»، إذ نشرت مي كساب صورة لشخصيتها، وظهرت ترتدي عباءة بيتي وشعرها منسدل: «مسلسل العمدة رمضان يجمعنا ثريا مرات جعفر العمدة».

مسلسل العمدة، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.