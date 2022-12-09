حبس سيدة 4 أيام بالسويس.. أنهت حياة ربة منزل رفضت ارتباطها بابنها

أمرت جهات التحقيق في السويس بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ربة منزل لرفضها ارتباطها بابنها، كما أمرت بإرسال جثة المجني عليها إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص بالعثور على جمجمة متفحمة في قاع مجرى مائي، خالٍ من المياه بدائرة القسم.

وبعد إجراء رجال الشرطة للتحريات وجمع المعلومات بشأن الواقعة، تمكن فريق البحث المكون من قطاع الأمن العام بالإضافة إلى إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن محافظة السويس إلى أن الجمجمة الآدمية التي عُثر عليها لربة منزل، ومقيمة في دائرة القسم.

ضبط المتهمة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات ضبطت المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة؛ لرفض المجني عليها زواجها من ابنها، الأمر الذي أثار حفيظتها، فتعدت عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، واستعانت بطليقها، وأحد أقاربها، له معلومات جنائية، وتخلصوا من الجثة وأشعلوا فيها النيران بالجثة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وأوضح محمد ثابت المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ المتهمة تواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مضيفًا أنّ المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّ الإعدام هو عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأضاف «ثابت»، أنّ قانون العقوبات يساوي بين مرتكب الجريمة ذاتها والمحرض والمعاون على إخفاء الجثمان والتمثيل به، وبالتالي فإن عقوبة شركاء المتهمة المتوقعة «الإعدام».