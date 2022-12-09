توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للأتربة وشبورة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، إذ يسود أجواء معتدلة الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيفة على السواحل الشمالية الشرقية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 10 إلى 12 ديسمير، ويسود طقس مائل للبرودة في أول الليل على جميع الأنحاء.

ومن المتوقع أن تستمر أجواء خريفية على كافة المناطق، فضلا عن تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع خلال الأيام الثلاثة المقبلة استمرار نشاط الرياح على غرب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد المقبل.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة السبت 10 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 11 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الاثنين 12 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.