تحرير 421 محضرا للمحال المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة جهود تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرة إلى تحرير 421 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي سياق آخر، حررت إدارات المرور 2096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و596 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع عدد 47 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.