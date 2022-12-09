افتتاح مسجدين في بني سويف بتكلفة 6.5 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ناصر، لافتتاح مسجد التوبة بعزبة مصطفى فراج التابعة لمجلس قروي الحمام، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

صلاة الجمعة بمسجد التوبة

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 304 أمتار «إحلال وتجديد»، بتكلفة 6 ملايين و250 ألف جنيه، وذلك بحضور المحاسب علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية، والشيخ رجب حسين، مدير أوقاف ناصر، والشيخ خميس الغزالي، مدير المساجد الأهلية، والمحاسب محمد مختار، رئيس المجلس القروي بالحمام.

افتتاح مسجد عزبة محمد صالح بالفشن

كما افتتحت مديرية أوقاف بني سويف مسجد عزبة محمد صالح التابعة لقرية الجفادون بالفشن، بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 175 مترا، وبتكلفة 250 ألف جنيه «اعتماد حكومي من وزارة الأوقاف»، وذلك بحضور طه رزق، نائب رئيس الوحدة المحلية، والشيخ عبدالحكيم أحمد نصر الله، مدير أوقاف الفشن، وأيمن جامع، رئيس مجلس قروي دلهانس، وحيدر حسين، مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية، ومفتشي إدارة الأوقاف.

وشارك أهالي مركزي ناصر والفشن في تأدية شعائر صلاة الجمعة اليوم بالمسجدين، وسط سعادة بافتتاحهما، وحضور قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتأدية الصلاة داخلهما.