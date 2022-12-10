درجات الحرارة اليوم السبت وأبرز الظواهر الجوية على مختلف المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بتفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن الطقس سيكون خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، تكون شبورة مائية على مختلف الأنحاء، ويسود طقس غائم جزئيا على السواحل الشماللية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 13

- 6 أكتوبر 24 - 13

- بنها 23 - 14

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 23 - 13

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 18

- الإسكندرية 23 - 12

- العلمين الجديدة 24 - 12

- وادي النطرون 25 - 13

- مطروح 23 - 13

- السلوم 24 - 09

- سيوة 24 - 09

- العريش 22 - 12

- رفح 21 - 13

- الطور 24 - 12

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 21 - 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 27 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- الفيوم 24 - 13

- بني سويف 25 - 12

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 27 - 10

- الأقصر 28 - 09

- أسوان 29 - 12

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 24 - 20.