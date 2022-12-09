القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال غدا.. قناة مفتوحة

ساعات قليلة وتتجه الأنظار إلى الدوحة لمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي بطولة كأس العال 2022 المقامة في قطر، حيث يقام اللقاء غدا السبت الموافق 10 ديسمبر.

واستطاع منتخب المغرب التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم بعد تصدره مجموعته، وفى مباراة دور الـ16 لعب المنتخب العربي ضد إسبانيا وفاز المغرب على إسبانيا بركلات الجزاء في لقاء تاريخي.

موعد مباراة المغرب ضد البرتغال في كأس العالم 2022

يلتقي منتخب المغرب ضد البرتغال غدا السبت الموافق 10 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب أفريقيا، بينما يذاع اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات- دبى، وأبوظبى.

وأعلنت بي إن سبورت، إذاعة المباراة عبر شاشاتها المفتوحة، ونعرض ترددها فيما يلي:

تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

وفيما يلي نعرض تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم وهي كما يلي:

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4