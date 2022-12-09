إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية بمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق ميدوم الجيزاوية بمركز الواسطي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، بـ 3 سيارات إسعاف إلي موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من؛ محمود طارق محمود، مقيم قرية صفط ميدوم ومصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، 13 سنة، ومحمد صابر رجب، 16 سنة، مقيم قرية صفط ميدوم، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وطارق رمضان عبد الباري، 14 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، وشعبان رجب محمد، 19 سنة، عامل، مصاب اشتباه كسر بالفقرات واشتباه كسر بالضلوع، ومسعد صابر رمضان، 12 سنة، مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات.