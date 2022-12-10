رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفاصيل طرح 15 قطعة أرض لأنشطة خدمية واستثمارية بمدينة أسيوط الجديدة

كتب:

حسن عبد النعيم
10:34 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
ارشيفية

ارشيفية

أعلن جهاز مدينة أسيوط طرح 15 قطعة أرض بأماكن مختلفة، لاستخدامها في أنشطة خدمية استثمارية بمناطق المدينة الرئيسية والحي الأول وابني بيتك 1 ومنطقة 375 فدانا، بالتوسعات الجنوبية الشرقية ومنطقة التوسعات الجنوبية الغربية.

أماكن ومساحات وأسعار القطع المطروحة

وأوضح الجهاز أماكن ومساحات وأسعار القطع المطروحة كالتالي:

- قطعة أرض رقم 14 بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 1832 مترا، لاستخدامها في نشاط تجاري، بسعر تقديري للمتر 8195 جنيها.

- قطعة أرض رقم 14 بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 4601 متر، لاستخدامها في النشاط التجاري، بسعر تقديري 7765 جنيها.

- قطعة أرض رقم 9 بمركز خدمات الحي الأول بمساحة 1015 مترا لنشاط سكني تجاري، بسعر تقديري للمتر 6080 جنيها.

- قطعة أرض رقم 7 بمركز خدمات ابني بيتك 1 علي مساحة 450 متر لنشاط مخبز، بسعر تقديري 3640 جنيها للمتر.

- قطعة أرض رقم 1 بمركز خدمات منطقة 375 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية، على مساحة 2445 مترا، بنشاط تجاري إداري بسعر تقديري للمتر 5545 جنيها. 

- قطع أراض أرقام 7 و8 و9 و10و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية على مساحة 3147 مترا، لاستخدامها في نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بسعر تقديري 2460 جنيها للمتر.

 

 

اقرأ المزيد:

بالأسماء.. تشكيل أول اتحاد طلابي بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

محمود عاصم رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة

محافظ أسيوط يبحث سبل تشغيل المجازر الجديدة واستكمال خطة التطوير

أماكن طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزا في أسيوط الجديدة.. المتر بـ3240 جنيها
بقلم حسن عبد النعيم