تفاصيل طرح 15 قطعة أرض لأنشطة خدمية واستثمارية بمدينة أسيوط الجديدة

أعلن جهاز مدينة أسيوط طرح 15 قطعة أرض بأماكن مختلفة، لاستخدامها في أنشطة خدمية استثمارية بمناطق المدينة الرئيسية والحي الأول وابني بيتك 1 ومنطقة 375 فدانا، بالتوسعات الجنوبية الشرقية ومنطقة التوسعات الجنوبية الغربية.

أماكن ومساحات وأسعار القطع المطروحة

وأوضح الجهاز أماكن ومساحات وأسعار القطع المطروحة كالتالي:

- قطعة أرض رقم 14 بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 1832 مترا، لاستخدامها في نشاط تجاري، بسعر تقديري للمتر 8195 جنيها.

- قطعة أرض رقم 14 بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 4601 متر، لاستخدامها في النشاط التجاري، بسعر تقديري 7765 جنيها.

- قطعة أرض رقم 9 بمركز خدمات الحي الأول بمساحة 1015 مترا لنشاط سكني تجاري، بسعر تقديري للمتر 6080 جنيها.

- قطعة أرض رقم 7 بمركز خدمات ابني بيتك 1 علي مساحة 450 متر لنشاط مخبز، بسعر تقديري 3640 جنيها للمتر.

- قطعة أرض رقم 1 بمركز خدمات منطقة 375 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية، على مساحة 2445 مترا، بنشاط تجاري إداري بسعر تقديري للمتر 5545 جنيها.

- قطع أراض أرقام 7 و8 و9 و10و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 بمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية على مساحة 3147 مترا، لاستخدامها في نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بسعر تقديري 2460 جنيها للمتر.