«المعاكسة» وراء معركة تمزيق الوجوه بأسلحة بيضاء في روض الفرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تعدي بعض الأشخاص على شاب وإصابته، بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

مشاجرة بسبب المعاكسة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول «شقيقين»، أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه، وطرف ثان «أحد الأشخاص، مصاب بجرح بفروة الرأس»، بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة الطرف الأول، ولدى معاتبتهما له - حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل من الطرفين على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .