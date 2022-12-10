انطلاق فعاليات الملتقى الرابع للأراجوز المصري والعرائس التقليدية غدا

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، ملتقى الأراجوز المصري والعرائس التقليدية الرابع، والذي يقام للعام الرابع على التوالي منذ إدراج فن الأراجوز على قائمة الصون العاجل في اليونيسكو كتراث غير مادي قابل للاندثار، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

عروض الملتقى الرابع

وذكر رئيس المركز، أن الملتقى هذا العام يقام في دورته الرابعة، ويبدأ غدا الأحد، ويستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 13 ديسمبر الجاري، ويشهد تقديم عرضين مسرحيين جديدين «أراجوز وأرجوزتة» و«عسل ونار» من إنتاج المركز.

وأشار «ناصف» إلى تخريج دفعة جديدة من لاعبي الأراجوز ضمن مدرسة «الأراجوز» التي أنشأها المركز، وتخرج منها ما يزيد عن 30 لاعب أراجوز، وسيتم تكريم اسم الراحل الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفلكلور بجامعة القاهرة.

إنتاج مسرحيات وإصدار كتيبات

وأضاف «ناصف»، في بيان صحفي، أن المركز القومي لثقافة الطفل عمل على حماية وصون الأراجوز، عبر مجموعة من الممارسات الثقافية المتنوعة، حيث أنتج وعرض مسرحية «الأراجوز الكسلان»، وإصدار كتيب «الأراجوز المصري.. شهادات وتجارب»، إضافة إلى عروض الأراجوز التقليدية والجديدة، علاوة على إقامة ملتقى شهري للأراجوز يناقش كل ما يخص هذا الفن من خلال المتخصصين.