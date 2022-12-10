استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني «حارس الجنوب -2»

تواصل عناصر من قوات حرس الحدود المصرية، وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك «حارس الجنوب -2»، الذي تستمر فعالياته بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود.

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات، بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كل أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة المستخدمة في مجال تأمين الحدود المشتركة بين الجانبين، وكذلك التدريب على إحباط محاولات التسلل عبر الساحل.

وأكد اللواء أ. ح عماد عبد القادر يماني قائد قوات حرس الحدود، خلال متابعته للأنشطة التدريبية، على أهمية التدريب وتبادل الخبرات بين القوات المصرية والسودانية في مجال تأمين الحدود، مشيداً بالأداء المتميز لكل العناصر المشاركة بالتدريب.

يأتي التدريب المشترك «حارس الجنوب -2» في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين في مجال تأمين الحدود.