نوران وعبد الرحمن شقيقان ابتكرا سيارة ذكية صديقة للبيئة غير ملوثة

نجح الشقيقان نوران حسام عبد السميع، بالصف الثاني الإعدادي، وعبدالرحمن حسام عبد السميع، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشبان العالمية ببنها، ضمن الطلاب المشتركين في نادي العلوم بالمرحلة الإعدادية تحت إشراف حنان طه رئيس قسم العلوم بالمرحلة عربة آلية ذكية صديقة للبيئة.

وأوضح الشقيقان، لـ«الوطن»، أن الابتكار يدعم فكرة استخدام السيارات الكهربائية آلية القيادة بحيث لا تخرج عوادم ضارة، حيث تعمل ببطاريات الليثيوم قابلة لإعادة الشحن وموفرة وغير ملوثة للبيئة وكذلك بوحدة الأردوينو وكود برمجي {++c}.

وأضاف الشقيقان أن هذه العربة تحد من الوفيات وتوفر الأمن، حيث تستخدم لحماية الإنسان من الأماكن الخطيرة المحتوية على الألغام.

وأوضح الشقيقان أنه يتم تشغيلها بواسطة برنامج على الموبايل بواسطة كود برمجي بلغة {++c} ويتم التحكم في حركة السيارات في جميع الاتجاهات الرئيسية والفرعية، وأنه لا يستطيع أي شخص التحكم في حركة السيارة سوى عن طريق البرنامج المعد من قبل صاحب المشروع، مشيرين إلى أنه في المستقبل جارٍ تطويرها بإضافة سينسور لقياس المسافات لتفادي العوائق والحواجز.

في سياق متصل، قال مصطفى عبد الحميد فرج، الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها ورئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية ببنها، لـ«الوطن»، إن المدارس ونادي العلوم بالمدرسة حريصة على اكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والعلمية وتنمية مهارات العصف الذهني والابتكار في المجالات التكنولوجية.

وأشار فرج إلى أن المدارس وضعت خطة متكاملة للرعاية الكاملة لتنمية قدرات المبتكرين والمخترعين والموهوبين في شتى المجالات وتعزيز الانتماء الوطني لديهم مع توفير بيئة حاضنة ومحفزة لهم وإعدادهم للمشاركة في مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة والشاملة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في رعاية النابغين والمبتكرين.