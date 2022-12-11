تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت حركة التداول بالموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، نشاطا في حركة السفن وصولاً ومغادرة، وسجلت تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة من خلال الموانئ المختلفة.

6 سفن متراكية على موانئ الهيئة اليوم

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة عددها 6 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و693 شاحنة و47 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات سجلت 3000 طن بضائع، و329 شاحنة و31 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و364 شاحنة و16 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن و237 شاحنة و723 راكبا، حيث استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا، وغادرت السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن، وهي سينا آيلة وبريدج، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1271 راكبا.