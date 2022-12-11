«التانجو» رقصة الحياة.. واجهت الرفض قديما واعتمدتها «اليونسكو» تراثا إنسانيا

موسيقى مفعمة بالحياة تصعد وتهبط تدريجيًا، ويصاحبها حركات رومانسية متناغة بين رجل وامرأة معبرين عن إيقاعها، تأخذك إلى عالم السحر والجمال، مستحضرًا ذكريات جميلة تربط بتوقيت ظهور رقصة «التانجو» في الثلاثينيات، فهي من الموسيقى العالمية العظيمة، ومن أكثر الرقصات شهرة وانتشارًا.

تشكل رقصة التانجو المفعمة بالحياة، خليط من عدة أشكال من الموسيقى الأوروبية، ويرتبط تاريخها بتاريخ مدينة «بيونيس إيريس»، وحققت تلك الرقصة نجاحًا عالميا قبل وبعد الحرب العالمية الأولي، وكان عصرها الذهبي يبدأ من الثلاثينيات من القرن العشرين وحتى انقلاب 1955 في الأرجنتين، وشهد التانجو العديد من الضغوط والمضايقات حتى اضطر محبيه إلى ممارسته سرًا إلى أن نهض من جديد.

التانجو ثالث أنواع الرقص الثنائي فى العالم

ورغم شهرة رقصة التانجو وانتشارها حول العالم، إلا أنها تعد ثالث نوع من الرقص الثنائي الذي يجمع رجل وامرأة وجها لوجه على مدار التاريخ، وكانت الرقصة الأولى التي تشهد مثل هذا الوضع تتمثل فيما يسمى برقصة «فالس فيينا»، التي انتشرت في كافة أنحاء أوروبا خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 1830، بحسب دراسة منشورة فى مجلة «علوم وفنون الموسيقي» الصادرة عن كلية التربية الموسيقية.

وشهد عام 1857 تأليف ونشر أول مقطوعة موسيقية في الأرجنتين تحمل صفة التانجو، وكان اسمها «توما ماتيه تشيه» للمؤلف «سانتياجو راموس» وكانت كلمة تانجو في ذلك الوقت تشير إلى ما هو معروف الآن باسم «التانجو الأندلسي» وهو نمط من الموسيقى نشأ في أسبانيا.

رقصة التانجو تكتسح مدينة باريس

ويعد التانجو هو أول رقص ثنائي تشهده أوروبا، وقبله كانت الرقصات الثنائية تعتمد على التعاقب والتتابع، حيث يقوم كل واحد من الاثنين بنفس الخطوات التي يخطوها الآخر، واكتسحت رقصة التانجو مدينة باريس عام 1912، وفى العام التالي انتشرت في العالم أجمع، وأصبح «التانجو» هو الرقصة الثنائية التي يرغب الجميع في تعلمها، فبدأت حفلات رقص التانجو في الفنادق.

وتتمثل رقصة التانجو في راقص وراقة يتحركان بنفس الأسلوب، وهذا يشبه الحركة البراونية في علم الكمياء، وهي حركة أشبه بالعشوائية مصحوبة بقدر من الحدة وتغيير الاتجاهات، وتعتمد على الصلة بين الراقص والراقصة والحساسية الموسيقية التي يتمتع بها كلاهما نظرا لمذاق ونكهة هذا الأسلوب وما يميزه من بهجة، وتعتمد الحساسية الموسيقية لهذا الأسلوب على الخطوات المتكررة ذات الوتيرة المزدوجة السريعة المرتبطة بالموسيقية.

أنواع رقصات التانجو وتوثيقها في اليونسكو

وبسبب الرفاهية والمرح في موسيقى رقصة التانجو والحركات المرتبطة به، فإنها تظهر في العديد من النشاطات الرياضية مثل الجمباز، التزلج على الجليد، وهناك أنواعًا عديدة من رقصة التانجو تبعًا للمنطقة أو الفترة الزمنية التي ظهر فيها ومنها الأرجنتي والشرقي وتانجو ليسو وتانجو صالون وتانجو أوريليرو، وتعتمد على أنواع الموسيقى منها: تانجو وفالس وميلونجا.

وحفاظا على تراثها الشعبي، تقدمت كل من الأرجنتين والأرجواي، وهم الدولتين اللتان انتشرت فيها موسيقى ورقص التانجو، بطلب في سبتمبر 2009، لإراج تلك الرقصة في تراثهم الخاص وتوثيقها لدى منظمة اليونسكو التي اعتمدتها من «التراث الثقافي الإنساني غير الملموس» في العالم.