نصائح لأولياء الأمور لتجنب تعرض أطفالهم للتنمر.. استشاري نفسي توضح

يشكل التنمر خطرا مجتمعيا على جميع الأشخاص، وخاصة الأطفال، الذين مازالوا في مرحلة النمو العقلي والنفسي، فلا يملكون وسائل الدفاع، التي يملكها البالغون، فلذلك تصدر دائما الدراسات العلمية، التي تحلل الأسباب والنتائج المترتبة على التنمر.

ومن هذه الدراسات، دراسة بريطانية أخيرة أفادت بأن الأطفال المنتمين لأسر فقيرة هم الأكثر عرضة للتنمر من أصدقائهم، نتيجة إحساسهم بأنهم أقل من أقرانهم، فبتالي يصابون بعدة اضطرابات نفسية تؤثر على أدائهم الدراسي، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

«يقل ثقة الطفل بنفسه نتيجة لمقارنته بين مستوى معيشته، وبين معيشة أقرانه الأعلى منه ماديا فيشعر بأنه أقل منهم»، بهذه الكلمات علقت الدكتورة «شيرين الدرديري» استشاري الصحة النفسية وأستاذ علم السلوكيات، خلال حديثها لـ«الوطن» عن كيف أن الحالة المادية للأسرة يمكن أن تتسبب في تعرض الطفل للتنمر، موضحة أن للهواتف الذكية أثرا سلبيا كبيرا على الأطفال، بسبب تعمد بعض الأسر ميسوري الحال لإظهار مظاهر البذخ التي يمتلكها أطفالهم، مما يتولد لدى الأطفال رقيقي الحال عدم الرضا عن أنفسهم وعن معيشتهم ككل.

وأضافت أن الطفل عندما يقارن ممتلكاته البسيطة بممتلكات غيره، يصيب باضطرابات نفسية كالتوتر، والإرباك عند معاملة الاخرين، وعدم الثقة بالنفس، والشعور الدائم بالحرمان، والكبت، فينتج عن هذه الاضطرابات النفسية، ضعف أدائهم الدراسي، لأن أذهانهم مليئة بالأفكار الدونية التي يشعرون بها.

نصائح لتجنب التنمر

وأكدت «الدرديري» أن للأم والأب دورا مهما في وقاية وعلاج أطفالهم من التنمر، مشيرة إلى أن تلك الخطوات الضرورية، التي يجب أن يتبعها أولياء الأمور غير مكلفة ماديا، بل هي عدة إرشادات نفسية لدعم أطفالهم، متمثلة في:

توجه الأم للأماكن المدعمة لدعم الاضرابات الشخصية، واالمشاكل النفسية للأطفال.

تصفح الأم لمواقع الإنترنت للاطلاع على أساسيات التربية السليمة، ومعرفة اضطرابات الطفولة المختلفة.

زيادة ثقته بنفسه، ومهاراته وهواياته.

توعيته أن الحالة المادية ليست مجالا للتفاخر، وأن الشخص يقدر بإنجازاته، ومهاراته.

وضع نموذج أو قدوة شهيرة أمامه عانت من سوء الحالة المادية.

تشجيعه على ممارسة أي نوع من الرياضة لزيادة الثقة بالنفس، وإفراز هرمون السيروتنين المقاوم للاكتئاب.

تحفيزه دراسيا.

تشجيعه على تجربة بعض الأعمال البسيطة خلال الإجازة، ليكتسب خبرة التواصل الاجتماعي مع أشخاص لا يعرفهم، ولزيادة ثقته بقدرته على كسب مبلغ مالي، يدخره لشراء شيء يحتاجه.

ضرورة إجراء التحاليل الطبية

كما أشارت إلى أنه من الضروري أن يتأكد أولياء الأمور من خلو أبنائهم من أي مشكلة بدنية قد تؤثر على تركيزهم، وأدائهم الدراسي، كمرض الأنيميا، الذي يصيب الكثير من الأطفال، وضرورة إجراء تحاليل طبية اللازمة.