مسؤول بـ«الوطني للقراءة» يكشف تفاصيل المشروع: مسابقة بـ4 مراحل

كشف هشام السنجاري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا، وأحد المسؤولين عن مسابقة المشروع الوطني للقراءة، تفاصيل المشروع، قائلا إنّه يتضمّن قراءة الكتب، ثم تلخيصها في أفكار رئيسية وكتابة معلومات عنها، لقياس قدرة الطالب عن التعبير عما قرأ.

مسابقة على 4 مراحل

وأضاف السنجاري، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أنّ المسابقة ليس اختبارا، بل مناقشة على 4 مراحل، تبدأ من المدرسة، ومن يحصل على المركز الأول في كل فئة، يتقدّم إلى مسابقة الإدارة التعليمية، ثم المديرية، وصولا إلى مسابقة على مستوى الجمهورية.

الفئات المستهدفة في المشروع الوطني للقراءة

وتابع أحد المسؤولين عن مسابقة المشروع الوطني للقراءة، أنّ المشروع يستهدف الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، موضحا أنّ المشروع يستهدف الوصول إلى 40 سفيرا للمشروع الوطني للقراءة، لنشر فكرة حب القراءة.

وأردف مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال أفريقيا، أنّ المشاركين قد يرتكبون بعض الأخطاء في أول مرة يشاركون بها في المسابقة، تعيقهم عن التأهل إلى المرحلة التالية من التصفية، موضحا أنّ كثير منهم يصحح أخطاءه في النسخة التالية.

وأكمل السنجاري، أنّ مؤسسة البحث العالمي راعية المشروع، وهي مؤسسة إماراتية مقرها في إمارة دبي، مؤسسة ثقافية هدفها الرئيسي خدمة مشروعات القراءة، لافتا إلى أنّها تتحمّل كل ما يتعلق بالتدريب والتكلفة المالية.