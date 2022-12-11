إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة نقل بالقرب من فايد بالإسماعيلية

أصيب 15 عاملا بإحدى المزارع بالقرب من مركز فايد بالإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة على وصلة طريق أبو سلطان الرابط بين طريقي السويس والقاهرة الصحراوي.

إخطار بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إصابة عدد من العمال في انقلاب السيارة، وانتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ لفحصه وتيسير الحركة المرورية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإصابات تراوحت بين كسور مختلفة وجروح في الجسم والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار إجراء الفحوصات اللازمة والإشعات والتحاليل الطبية لهم.

وأضافت المصادر، أن 3 مصابين حالتهم غير مستقرة، وسيتم حجزهم في المستشفى لحين استقرار الحالة الطبية لهم، مرجحا خروج معظم المصابين خلال الساعات القليلة المقبلة.

الشبورة تغطي طرق الإسماعيلية

وكانت شهدت الطرق السريعة والصحراوية في الإسماعيلية، اليوم الأحد، شبورة كثيفة، خلال الساعات الأولى من الصباح على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، والإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.