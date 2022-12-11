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القبض على عاطل بتهمة النصب على صاحب كافيه في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:43 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بتحصيل مبالغ مالية شهرياً من ( صاحب أحد المقاهى - كائنة بدائرة القسم ) بدعوى أنه على علاقة بالعاملين بإحدى الجهات وأنه يقوم بإعطاء المبالغ الشهرية لهم مقابل عدم تحرير ثمة محاضر ضده .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمروره بضائقة مالية وإحتفاظه بالمبالغ المالية وعدم إعطائها للجهة المشار إليها.

وبسؤال مالك المقهى المشار إليه إتهمه بالنصب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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