تسليم كراس كهربائية ومتحركة ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم بالمنوفية

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، كراس كهربائية ومتحركة ومساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم ومرضى ضمور العضلات، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تسليم جهاز تعويضي لمواطن

وخلال لقائه بالحالات الإنسانية واستماعه لظروفهم الصحية والاجتماعية، سلم محافظ المنوفية جهازا تعويضيا لمواطن من ناحية زاوية البقلي بمركز الشهداء، عمره 36 عاماً، ويعول 4 من الابناء تعرض لحادث أليم أدى إلى بتر إحدى قدميه لتمكينه من الحركة بشكل طبيعي ، كما أمر المحافظ بتوفير كشك له بقريته لمساعدته علي متطلبات حياته المعيشية وتوفير مصدر رزق ثابت .

وثمّن محافظ المنوفية الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، وعلى رأسها مؤسسة «بوابتك للخير والتنمية»، وجهودها المبذولة في التعاون، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة، مؤكداً دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية.

دعم مبدأ التكافل الاجتماعي

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح دائماً لاستقبال جميع المواطنين، ضمن سلسلة اللقاءات والجهود التي يقوم بها، حرصاً منه واهتمامه بكل الفئات المستحقة من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.