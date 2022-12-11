أول ظهور لأنغام بعد تعافيها من الأزمة الصحية الأخيرة «صور»

نشر برنامج «عرب وود»، على صفحته الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين للفنانة أنغام في أول ظهور لها بعد تعافيها من الأزمة الصحية التي ألمت بها خلال الأسبوعين الماضيين وخضوعها لعمية جراحية.

أنغام بصحبة صديقاتها في أول ظهور بعد أزمتها الصحية

وظهرت أنغام، في الصورتين بصحبة صديقاتها، وذلك في أجواء احتفالية وذلك على خلفية تعافيها من الأزمة الصحية واستعدادها لاستئناف نشاطها الغنائي مُجددًا.

وعلق حساب «عرب وود» على الصورتين قائلًا: «الظهور الأول للفنانة أنغام بعد الأزمة الصحية الحادة التي ألمت بها وذلك بدعوة من إحدى صديقاتها للاحتفال بسلامتها ليلة أمس؛ كما ستلتقي بجمهورها بأقرب تاريخ في أرينا الكويت في 26 ديسمبر».

موعد أول حفل لـ أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية

وتستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 26 ديسمبر الجاري، على مسرح أرينا في دولة الكويت، وذلك بعد تأجيله مطلع الشهر الجاري، إثر احتجازها بالمستشفى، حيث روجت للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لهذا الحفل، مُعلقة عليه بقولها: «جمهوري الحبيب في الكويت، لقائنا يتجدد يوم ٢٦ ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة».

أنغام لجمهورها: أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي

وكانت الفنانة أنغام قد حرصت على توجيه الشكر إلى جمهورها الذي ساندها في محنتها الصحية الأخيرة، والتي وصفتها بقولها: «محنة تحولت لمنحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي».