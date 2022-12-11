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وكيل «تضامن النواب» لقناة الحياة: «دوي» تستهدف رصد احتياجات ونجاحات فتيات مصر

كتب:

شريف سليمان
08:44 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

كشف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مبادرة دوي لتمكين الفتيات، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث دائما عن ملف الوعي، وهذه المبادرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والمجلس القومي للمرأة يبذل فيها جهودا قوية للوصول لكل فتيات مصر في محافظات الجمهورية.

تكريم 6 محافظات

وأضاف فتحي، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «يجري تكريم 6 محافظات اليوم بسبب الوصول إلى عدد كبير جدا من الفتيات من خلال المدارس والجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة، إذ تسمع المبادرة صوت الطالبات وترصد احتياجاتهن ونجاحاتهن».

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