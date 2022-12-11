رئيس لجنة الأمراض غير السارية لـ إيمان الحصري: ممنوع استخدام أدوية السكر للتخسيس

حذر الدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة والسكان، من استخدام أدوية مرض السكر في التخسيس.

وأضاف «الحفناوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: أن «أدوية السكر يجري الحصول عليها بجرعات معينة من أجل ضبط النسبة في الدم، وفي بعض الأحيان تسبب هذه الأدوية لمرضى السكر، خسارة الوزن، وهو ما يساعد في ضبط نسبة السكر».

وتابع رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية بوزارة الصحة والسكان، أن أدوية السكر التي تعالج السمنة، يجب الحصول عليها بجرعات محددة لإنقاص الوزن، وبالتالي، فإن الإنسان إذا استخدم أدوية السكر في التخسيس، فإنه سيكون عرضة لنقص السكر، وعرضة للآثار الجانبية، ولن يحصل على الفائدة المرجوة، وهي خسارة الوزن، ولو كان ذلك متاحا، لجرى التصريح بها من أجل الاستخدام في خفض الوزن.

وأشار إلى أن السمنة مرض يجب الحصول على أدويته بجرعات محددة، لكن إذا تمّ الحصول على أدوية السكر للمساعدة في خسارة الوزن، فإنها لن تساعد على خسارة الوزن، لكن سندفع الأموال مقابل حصول الجسم على آثار جانبية ضارة، دون أن يحقق أي استفادة مرجوة.