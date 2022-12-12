مصر تشارك بمعرض «Bit» في إيطاليا لجذب المزيد من الوفود السياحية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، المشاركة بمعرض «Bit»، السياحي الذي سينعقد بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل.

قيمة المشاركة بالمعرض

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن على الفنادق الراغبة في المشاركة بالمعرض السياحي سداد القيمة المطلوبة للمشاركة بالمعرض في موعد أقصاه يوم 22 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن قيمة الاشتراك بالمعرض تبلغ 2750 يورو، بالإضافة إلى مبلغ 25 يورو رسوم تسجيل، ليصبح الإجمالي 2775 يورو تسدد نقدا أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

أهمية السياحة الإيطالية

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جميعة «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن المشاركة بالمعرض هامة جدا لاسيما وأن إيطاليا من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر، لافتا إلى أن شركات السياحة الإيطالية بدأت الشتاء الجاري، إعادة تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد أن توقفت عن إرسال سياح إلى مصر منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019.

وأضاف لـ «الوطن»، أن السياح الإيطاليين هم الأكثر تواجدا حاليا بفنادق شرم الشيخ، لافتا إلى أن أعداد السياح الإيطاليين الوافدين لزيارة مصر سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، وتابع: «إذا ما قررت ايطاليا تسيير رحلات إلى مصر خلال العام المقبل بذات المعدلات قبل جائحة كورونا فإن نسب إشغال المدن السياحية الشاطئية المصرية ولاسيما شرم الشيخ ستنتعش بشدة خلال عام 2023».

يشار إلى أن أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ نحو7.8 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2020 نحو 3.5 مليون سائح، بينما زار مصر عام 2019 بلغ نحو 13.1 مليون سائح.