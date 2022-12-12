انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري قبل مطلع الضبعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري قبل مطلع الضبعة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم هاني مندور رئيس المباحث، إلى مكان الحادث.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والفحص تبيّن انقلاب سيارة نقل جامبو ثلاجة، محملة بـ«آيس كريم»، قادمة من مصنع بمدينة العاشر من رمضان، ومتجهة إلى صفط اللبن، قيادة سائق، 30 عاما، ومقيم في الدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل إلى مستشفى الوراق المركزي لتلقي العلاج.

وتبيّن اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة على أحد جانبيها، وحدثت بها تلفيات عبارة عن تطبيق بجانب السيارة الأيسر، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.